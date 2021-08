Pijnlijke exit voor Van der Plaetsen en 5 andere zaken die u moet u onthouden uit de nacht van 4 augustus

Bekijk de hoogtepunten van nacht 12

1. Tienkamp: pijnlijke exit voor Thomas Van der Plaetsen

2. Zevenkamp: Nafi Thiam deelt mokerslag uit en staat aan de leiding na het hoogspringen

Maar er is ook voorlopig succes, want Nafi Thiam is als een speer gestart aan haar zevenkamp. Ze kwam met een 15e plek uit de 100m horden, voor haar misschien wel het gevaarlijkste nummer. In het hoogspringen pakte ze uit. Thiam vloog als vanouds over 1,92m en neemt de leiding in de algemene tussenstand.