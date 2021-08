Officieel: Louis van Gaal zegt ja tegen derde termijn als bondcoach van Oranje

Na de uitschakeling van Nederland door Tsjechië in de 1/8e finales van het EK werd de samenwerking met Frank de Boer stopgezet. De naam van Louis van Gaal klonk meteen het luidste.

Dat werd gevoed door directeur topsport Nico-Jan Hoogma van de nationale voetbalbond, die vertelde dat hij op zoek was naar een "echte baas en leider". Samen met directeur betaald voetbal Eric Gudde ging hij op bezoek bij Van Gaal in zijn tweede huis in Portugal. Tijdens dat gesprek werd al snel duidelijk dat Van Gaal onder voorwaarden wilde terugkeren bij Oranje.

Nu is de deal rond. Van Gaal staat op 1 september voor het eerst langs de zijlijn voor de WK-kwalificatiematch tegen Noorwegen. Met Danny Blind (assistent), Henk Fraser (assistent) en Frans Hoek (keeperstrainer) stelt hij zijn eigen staf samen.

"Het Nederlandse voetbal is mij altijd aan het hart gegaan en het bondscoachschap is in mijn ogen een sleutelpositie voor het verder brengen van ons voetbal. Bovendien beschouw ik het als een eer het Nederlands elftal te coachen", reageert Van Gaal.



Dé opdracht voor Van Gaal wordt het WK in Qatar in de winter van 2022. Van Gaal slaagde er als bondscoach niet in om het Nederlands elftal naar het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan te loodsen, maar onder zijn leiding werd Oranje wel derde op het WK van 2014 in Brazilië.

Zijn laatste opdracht als trainer kwam in 2016 ten einde bij Manchester United. Sindsdien genoot hij naar eigen zeggen van zijn pensioen, al liet hij al verstaan open te staan voor de rol van bondscoach toen Ronald Koeman naar Barcelona vertrok vorige zomer. Toen zocht de KNVB geen contact.