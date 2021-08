Lize Broekx volgt kajakpartner Hermien Peters naar halve finales na herkansingen

"Deze ochtend in de reeksen had ik een moeilijke wedstrijd", blikt Lize Broekx nog even terug op haar laatste plek in de reeksen. "Het was even aanpassen om terug alleen aan de start te komen en mijn eigen tempo te vinden. Nu in de kwartfinale voelde ik me beter en heb ik mezelf herpakt. Ik ben blij dat ik deze keer een goede wedstrijd heb kunnen laten zien."

Broekx maakte vooral het verschil dankzij haar sterke tweede 250m. "Ik ben een diesel", lacht Broekx. "Ik hoop dat ik morgen even goed kan doen als daarnet. We zullen wel zien dan wat het geeft. Het doel? Het beste van mezelf gegeven en nog sneller te varen. Ik wil er gewoon van kunnen genieten. Elke plaats die ik dan haal is gewoon goed."

Kajakpartner Hermien Peters plaatste zich ook voor de halve finales. "Het is mooi dat Hermien zich ook wist te plaatsen. Zeker omdat we nu al de derde dag op rij aan het varen zijn. Het is heel intens, heel warm ook. Dat doen we goed."

"Beter doen dan in de K2 is niet echt een doel. Maar moest dat gebeuren, zou het wel leuk zijn. Ik ga morgen gewoon op mezelf focussen en er vol voor gaan. En hopen dat de diesel aanslaat."