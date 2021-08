Laatste wedstrijd van coach McLeod bij Red Lions: "Kijk uit naar zijn motivatiespeech"

"Dat is misschien goed, want mijn ideeën geraken op. Ik zal hen vanavond spreken en een groot deel zal vooral een dankjewel zijn. De laatste 5 jaar waren ze een geweldige groep. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik daar deel van kon uitmaken."

"Dit keer is het moeilijk om een speech af te leveren, want ik hou in het achterhoofd dat het mijn laatste wedstrijd is."

Het is de laatste wedstrijd van Shane McLeod aan het hoofd van de Red Lions. De meester-motivator wil dan ook in schoonheid afsluiten en zal dat wellicht met 1 van zijn bekende speeches doen. "Ik ga waarschijnlijk mijn speech morgen niet brengen. Ik ga vanavond al met hen praten", vertelt de Nieuw-Zeelander.

Van Doren: "Groot verschil met Rio"

Ook Arthur Van Doren is benieuwd welke gevoelige snaren McLeod zal raken. "Ik kijk wel uit naar zijn laatste motivatiespeech. Dat is 1 van zijn sterkste punten. Ik ben benieuwd of hij iets speciaals in petto heeft."

Van Doren was er 5 jaar geleden ook al bij in Rio. Wat is het verschil tussen Rio en Tokio? "Dat verschil is echt groot. Bijna in schril contrast met die halve finale in Rio."

"Er is nu minder emotie en er werd minder uitbundig gevierd. Iedereen is natuurlijk blij dat we de finale spelen, maar het grootste werk moet morgen nog gebeuren."

Van Doren kijkt alvast uit naar het treffen met Australië. "Ze zijn ook in topvorm. Het zijn 2 teams die hun groep gewonnen hebben. De 2 ploegen staan terecht in de finale. Het is de nummer 1 tegen de nummer 2. De droomfinale dus."