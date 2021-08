Straffer worden gasten niet. Straks is er hoog bezoek in "Van Hier tot in Tokio". Karl Vannieuwkerke ontvangt niemand minder dan olympisch kampioene Nina Derwael. Ook Sonja Tankrey, de mama van Emma Meesseman, is te gast op de Hippodroom in Oostende. Kijk naar de aflevering vanaf 21.24 uur op Eén of via de livestream.