Jumpingruiters: "Hadden grote ambities, maar staan met de voetjes op de grond"

Na afloop legde een ontgoochelde Niels Bruynseels uit waarom hij pas later op het programma opdook in de finale. "Tijdens de opwarming heeft mijn paard op zijn hoefijzer getrapt in de landing. Dat gebeurde drie sprongen voor het aan mij was. Dan verlies je je ritme. Maar ik wil geen excuses inroepen", zegt Bruynseels. De hoefsmid werd met spoed opgeroepen. "Maar ondertussen wordt je paard koud. Je wamt dan opnieuw op, maar je voelt dat het niet hetzelfde is als voordien." "Het is een olympische finale, dus moet je het wel proberen. Bij de tweede hindernis voelde ik al dat er iets niet in orde was. En dan is het over." Het paard van Bruynseels wordt nu onderzocht op blessures. "In functie daarvan nemen we beslissingen, maar we hebben een perfecte vierde man bij ons in Tokio."

De teamcompetitie blijft primeren, volgens mij hebben we kans op een medaille. Niels Bruynseels

"Ik had zelf grote ambities na de eerste dag en het afgelopen seizoen. Dan word je vandaag wel met de voetjes op de grond gezet", vertelt Bruynseels.

Bruynseels kijkt alvast uit naar het vervolg van de Spelen. "De teamcompetitie blijft primeren, volgens mij hebben we kans op een medaille. Onze paarden sprongen super vandaag en in de teamcompetitie start iedereen weer van nul."

Guéry: "Concentratieverlies door gefluit van publiek"

Jérome Guéry was achteraf enorm teleurgesteld. "Ik ga bij de laatste hindernis in de fout. Op dit niveau mag dat absoluut niet gebeuren. Ik ben enorm teleurgesteld in mezelf. Mijn paard was echt fantastisch vandaag. Dat is positief." "Tot de laatste hindernis ging eigenlijk alles goed. Ik hoorde het publiek plots heel hard fluiten. Dat heeft mij uit mijn concentratie gehaald. Waarschijnlijk floten ze, om mij te waarschuwen voor de tijdslimiet." "Ik wou dan plots veel sneller gaan en heb niet meer naar de laatste hindernis gekeken. Mijn draai was veel te kort. Dat is een vergissing van de ruiter. Mijn paard kon niet springen door de korte afstand." "Ons doel is vooral de teamcompetitie, we zullen ons nu opnieuw focussen op dat doel", besluit Guéry.

Wathelet: "Ik wou mij haasten voor de tijdslimiet"

Ook Grégory Wathelet eindigde de finale met gemengde gevoelens. "Als je in de finale staat met een paard als Nevados, dat er klaar voor was, dan wil je voor de medailles vechten." "Het parcours lag op het niveau van een olympische finale, het was technisch heel moeilijk. Ik maakte een kleine technische fout, maar met grote gevolgen." "Mijn paard was fantastisch, maar ik heb me wat moeten haasten voor de tijdslimiet. Ik heb wat druk gezet naar het einde toe, omdat ik zeker wou zijn. Maar dat heeft me dus een foutje gekost." "Je kan het ook positief bekijken. Natuurlijk wouden we met drie Belgen meespelen voor de barrages. Persoonlijk kan ik teleurgesteld zijn, maar top 10 is al een hele prestatie. Kleine details maakten het verschil, ik was er dichtbij hier in Tokio." "We hebben een goede ploeg voor de teamcompetitie. We gaan ervoor vechten. Deze competitie laten we nu achter ons."