Imposante Ganna sleurt Italianen naar het goud in de ploegenachtervolging

In de ploegenachtervolging bij de mannen was het uitkijken naar de finale tussen de wereldrecordjagers op de piste Denemarken en Italië. Denemarken is de regerende wereldkampioen en pakte die titel vorig jaar zelfs in een wereldrecord.

De Denen zakten dus met het nodige vertrouwen af naar Tokio. Maar in hun jacht op de olympische titel en verbetering van hun wereldrecord kwamen de Denen ten val na een ongelukkige botsing met een Brit. Denemarken plaatste zich zo wel voor de finale.

In Tokio was hun tegenstander in de finale Italië. De Italianen pakten in de reeksen onder leiding van Filippo Ganna nog het wereldrecord af van de Denen (3'42"307).

De finale was er dus één om het goud én om het wereldrecord op de razendsnelle piste in Tokio. De Denen leken op weg naar de olympische titel, maar dat was buiten een beresterke Filippo Ganna gerekend. De Italiaan snelde in het slot nog naar een wereldrecord (3'42"032) en het goud voor Italië.

In de kleine finale haalde Australië het van Nieuw-Zeeland, de zilveren medaille op het WK 2020, in de strijd om het brons. De Nieuw-Zeelanders verloren kansloos na een val van Jordan Kerby.

Titelverdediger Groot-Brittannië eindigde na een mislukt toernooi in de ploegenachtervolging op de zevende plaats.