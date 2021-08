Hilarische beelden: Franse coach waant zich even volleyballer

De Franse volleybalcoach Laurent Tillie waande zich heel even terug volleyballer. Een smash van de Pool Leon belandde via een Frans blok buiten de lijnen, maar de bal kwam wel naar de richting van Tillie.

In een reflex dook de Franse coach naar de bal in een poging om het punt te redden. Daarna keek hij met de glimlach vragend naar zijn spelers. Het hoeft niet te verbazen dat Tillie ook nog volleyballer is geweest. Tussen 1982 en 1995 kwam hij uit voor de Franse nationale ploeg.

Een bijzonder grappig beeld, maar de Polen konden achteraf niet meteen lachen. Ze waren naar Tokio afgezakt voor een medaille, maar het avontuur stopte dus in de kwartfinales. Frankrijk bleek in een tiebreak te sterk: 25-21, 22-25, 25-21, 21-25 en 9-15.