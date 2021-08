Geen zwart gat voor Pau Gasol en Pellegrini: zij zijn verkozen in Atletencommissie

De vier sportcoryfeeën zijn vandaag verkozen als nieuwe leden van de IOC-Atletencommissie. In totaal brachten 6.825 atleten hun stem uit. Pau Gasol kreeg de meeste stemmen achter zijn naam. Geen enkele Belg had zich kandidaat gesteld.

De 41-jarige Gasol verloor gisteren met Spanje tegen de VS in de kwartfinales van het basketbaltoernooi. Samen met zijn broer kondigde hij daarna zijn afscheid aan van de nationale ploeg. Of zijn carrière er nu definitief op zit, wou Pau nog niet kwijt. Naast twee NBA-titels heeft de Spanjaard ook een WK gewonnen (in 2006) en veroverde olympische medailles (zilver in Peking en Londen en brons in Rio).

De 32-jarige Federica Pellegrini beëindigde haar carrière enkel dagen geleden in het Japanse zwembad, met een zevende plaats in de finale van de 200 meter vrije slag. De olympische kampioene van Peking bereikte vijf keer de finale op dat nummer.

Ook de Poolse mountainbikester Maja Włoszczowska, die zilver won op de Olympische Spelen van 2008 en 2016 en haar carrière deze week afsloot met een 20e plaats, en de Japanse schermer Yuki Ota, die een ambassadeur was van deze Spelen, mogen de komende vier jaar opkomen voor de belangen van de olympische atleten.