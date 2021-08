Geen uitleenbeurt meer, maar definitieve transfer naar OHL voor Rezaei

België maakte kennis met de neus voor doelpunten van Kaveh Rezaei in het seizoen 2017-2018 toen hij 16 doelpunten maakte voor Charleroi. OH Leuven dreigt deze zomer nog Thomas Henry te verliezen en in dat geval kunnen ze de neus voor goals van Rezaei goed gebruiken.

Henry was niet enkel vorig seizoen de topschutter van Leuven, maar scoorde ook dit seizoen al de enige twee competitiegoals van de Leuvenaars.

Bij Charleroi liet Rezaei de afgelopen twee seizoenen het net 22 keer trillen in 54 wedstrijden. Enkel bij Club Brugge wou het nooit goed lukken.

Na zijn transfer in de zomer van 2018 kwam Rezaei niet verder dan 4 goals in 17 duels. Philippe Clemet rekende de afgelopen twee seizoenen niet op de Iraniër en deed dat ook niet voor dit seizoen.

Het resultaat is een definitieve transfer naar OHL. De 29-jarige spits tekende een contract voor 1 seizoen, met een optie voor een extra seizoen. Hoeveel Club Brugge recupereert van de 5 miljoen euro die ze drie jaar geleden betaalden aan Charleroi, is niet bekendgemaakt.

"Kaveh kent de Jupiler Pro League heel erg goed en is erop gebrand om opnieuw te spelen en belangrijk te zijn voor zijn team”, zegt Wim De Corte, technisch directeur bij OH Leuven.