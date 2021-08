Boksfinale superzwaargewichten wordt explosieve afsluiter in Tokio

De finale van het olympische bokstoernooi bij de superzwaargewichten wordt iets om naar uit te kijken. De Amerikaan Richard Torrez Jr. krijgt de kans om revanche te nemen voor een zware knock-out--nederlaag op het afgelopen WK.

In zijn halve finale ging de 22-jarige Amerikaan voluit zijn kans tegen de Kazak Koenkabayev, zilver op het WK. Met zijn energieke stijl dwong Torrez de overwinning af, de kamp werd op bevel van de ref gestaakt voor een blessure van de Kazak.

Onze commentator Niko Lainé was onder de indruk. "Torrez heeft een stijl die een beetje doet denken aan de stijl van de jonge Mike Tyson: geblokt, krachtig, goede bewegend en rekenend op zware hoekslagen."

In de finale neemt Torrez het op tegen Bachodir Jalolov. De Oezbeek is de regerende wereldkampioen bij de amateurs, maar is intussen al succesvol overgestapt naar de profs (8 zeges, allemaal met knock-out).

De 2 meter grote reus kwam even in de problemen tegen de Brit Frazer Clarke, maar toonde zich veruit de betere bokser. Clarke kon en mocht in de derde ronde niet meer voortdoen door een grote wonde boven zijn wenkbrauw.