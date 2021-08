10 kilometer openwaterzwemmen en dan moeten sprinten: Cunha kan dat!

Na een uitputtingsslag is de 10 kilometer openwaterzwemmen geïndigd in een sprint. Zeven dames maakten in de laatste 100 meter nog steeds kans op een medaille. Een sprint moest bepalen wie met het eremetaal ging lopen.

De Braziliaanse Cunha, die nagenoeg heel de wedstrijd op kop had gezwommen, begon de sprint op kop met de Nederlandse Van Rouwendaal in haar zog. Van Rouwendaal hoopte nog even om haar olympische titel te verlengen, maar beet haar tanden stuk op de sterke Braziilaanse.

Voor Cunha is het de eerste keer in drie deelnames dat ze een medaille kan pakken. In Rio 2016 werd ze nog 10e. Vier jaar eerder in Londen legde ze nog beslag op de 5e plek.