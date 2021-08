"Thomas Van der Plaetsen was in vorm van zijn leven, ontgoocheling is enorm"

Ook een scheurtje in ligamenten rechtervoet

"Voor de verdere medische opvoling zal hij terugkeren naar België. We wensen hem vel beterschap en een snel herstel toe. We hopen Thomas zo snel mogelijk opnieuw te verwelkomen binnen Team Belgium."

Thomas Van der Plaetsen liep niet alleen een hamstringblessure op vandaag, er werd ook een kneuzing aan zijn rechterknie en een scheurtje in de ligamenten van zijn rechtervoet vastgesteld. "Hij zal enkele maanden out zijn", laat het BOIC weten.

"Pijnlijk beeld"

Van der Plaetsen wilde in Tokio een gooi doen naar het Belgisch record van Hans Van Alphen (8.519 punten). Hij begon goed aan zijn tienkamp met een vierde plaats in zijn reeks van de 100m (11"05).

Daarna ging het volledig mis voor de 30-jarige Van der Plaetsen. Bij zijn eerste aanloop in het verspringen voelde hij iets in zijn hamstring. Hij keerde nog even op zijn stappen terug, maar ging bij een tweede poging hard tegen de grond in de zandbak. Hij werd na verzorging afgevoerd met een rolstoel.

Wat is er precies gebeurd? Maarten Vangramberen legt uit: "Van der Plaetsen is heel lang blijven liggen in het zand, daarna ook heel lang langs de kant. De andere meerkampers kwamen dag zeggen en dan volgde een pijnlijk beeld om hem naar het ziekenhuis te zien vertrekken."

"Dat ziekenhuis ligt in het olympisch dorp. Veel nieuws is er nog niet, maar de eerste diagnose is een scheur in zijn hamstring. Voor alle duidelijkheid: dat zijn de spieren aan de achterkant van het bovenbeen."

Het is niet zijn eerste hamstringblessure. "Van der Plaetsen heeft een verleden met blessures op die plaats. In de aanloop naar de Spelen van Londen in 2012 liep hij ook een ernstige hamstringblessure op nadat hij had afgestoten op een balk die los lag", verduidelijkt Vangramberen.

"Hij is daar altijd heel gevoelig voor gebleven en moest altijd goed opletten en opwarmen. Het probleem met zulke blessures is dat het een soort littekenweefsel gaat vormen en een zwakke plek blijft. Er was nu geen enkele aanleiding, maar blijkbaar gebeurde het toch tijdens de opwarming van het verspringen."