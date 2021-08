Weer een medaille op de piste? "Lotte Kopecky is onze beste kans"

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag komen 4 Belgen in actie op de olympische wielerpiste. Hoe staan Jolien D'hoore, Lotte Kopecky, Robbe Ghys en Kenny De Ketele ervoor? Onze commentator Renaat Schotte schat hun kansen in.

5 jaar gereden snelde Jolien D'hoore (31) naar olympisch brons in het omnium. In Tokio komt ze samen met Lotte Kopecky (25) in actie in de ploegkoers. "Onze beste kans op een medaille", opent Renaat Schotte. "Kopecky steekt in de vorm van haar leven. En D'hoore koerst zeker nog op niveau." Vrijdag hebben ze een afspraak met de geschiedenis. "Na de Europese en de wereldtitel kunnen ze nu ook de olympische titel ploegkoers veroveren", verduidelijkt onze commentator. "Ze zullen vooral concurrentie krijgen van de Britten en van de Nederlanders. Met Kirsten Wild hebben onze noorderburen een topper in huis." Zondag neemt Kopecky ook deel aan het omnium. Schotte: "Die wedstrijd ziet er anders uit dan in Rio. Het menu nu? De scratch, een tempokoers, een afvalling en een puntenkoers. Geknipt voor Kopecky!"

Het nieuwe menu van het omnium is geknipt voor Lotte Kopecky. Renaat Schotte

programma Lotte Kopecky zondag 25 juli wegrit 4e verslag vrijdag 6 augustus ploegkoers (met Jolien D'hoore) 10.15 u zondag 8 augustus omnium vanaf 3 u

"Doodzonde dat Nicky Degrendele er niet bij is", merkt onze verslaggever op. "Zij had hier haar plaats in de keirinwedstrijden. De ex-wereldkampioene is genekt door combinatie van pech en unfaire kwalificatiecriteria voor een eenzaat."

Moordende concurrentie voor Ghys en De Ketele

Bij de mannen verdedigen Robbe Ghys (24) en ervaren krijger Kenny De Ketele (36) de kleuren van Team Belgium. Samen werken ze zaterdag de ploegkoers af, De Ketele begint donderdag met het omnium. Renaat Schotte: "De Ketele was er al bij in 2008 toen hij met Iljo Keisse 4e werd in Peking. Daarna verdween de ploegkoers van het olympisch programma, om nu haar rentree te maken." Onze reporter gunt De Ketele een afscheid met een olympische medaille. "Top 3 kan, maar de concurrentie zal moordend zijn. Die komt uit Groot-Brittannië, uit Frankrijk, uit Italië met Viviani en uit Denemarken met Morkov. En Duitsland niet te vergeten."

Kenny De Ketele maakt tempo met Robbe Ghys.

programma Kenny De Ketele donderdag 5 augustus omnium vanaf 8.30 u zaterdag 7 augustus ploegkoers (met Robbe Ghys) 9.55 u

programma Robbe Ghys zaterdag 7 augustus ploegkoers (met Kenny De Ketele) 9.55 u

