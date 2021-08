Wauters en Mestdagh over de kraker tegen Japan: "Gelukkig geen publiek"

Aan de vooravond van het levensbelangrijke duel met Japan in de kwartfinales van het olympische basketbaltoernooi heeft Studio Tokio vooruitgeblikt op de wedstrijd met Ann Wauters en Kim Mestdagh. "We moeten proberen de Japanse driepunters af te stoppen", is het strijdplan van de Belgian Cats.

In hun laatste groepsmatch verloren de Belgian Cats maandag van China. Is die nederlaag al verteerd? "We zaten na de match toch wel met een dubbel gevoel", bekent Ann Wauters. "We konden wel beter, het was zeker niet onze beste wedstrijd." "We hebben gespeeld om te winnen, maar we wisten ook wel dat we sowieso reekshoofd zouden zijn bij de loting. China is heel groot en speelt heel fysiek. Daar hebben wij het wel moeilijk mee. Dat weten we en we weten ook vooral dat Japan helemaal niet zo speelt." "Tegen Japan wordt het een volledig andere wedstrijd. Gelukkig zal er geen publiek zijn om voor het thuisland te supporteren, dat is een voordeel voor ons."

Als je de VS kunt vermijden tot in de finale is dat wel een kans voor ons op een medaille. Ann Wauters

Japan is wel bezig aan een sterk toernooi. Het speelde uitstekend tegen de Verenigde Staten en won ook verrassend van Frankrijk. "We hebben al een paar keer tegen Japan gespeeld. We kennen hen goed. Ze hebben een heel andere speelstijl dan heb Europese basketbal", weet Wauters. "We zijn goed voorbereid. Er zal heel veel druk op de bal komen, Japan speelt zeer snel. We moeten de balverliezen proberen te beperken en naar onze sterkte spelen: Emma Meesseman veel aan de bal laten komen en dan zullen onze shotters ook meer ruimte krijgen dan tegen China." Als België wint, wacht Spanje of Frankrijk. Het onverslaanbare Amerika kunnen de Cats pas in de finale treffen. "We beseffen het belang van de match. Als je de VS kunt vermijden tot in de finale, is dat wel een kans voor ons op een medaille. Maar eerst moeten we Japan overleven. Dat is nu de belangrijkste match."

VIDEO: Wauters en Mestdagh blikken vooruit op match tegen Japan

Mestdagh over trap op keel: "Was even schrikken"