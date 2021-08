VIDEO: Karsten Warholm scheurt shirt kapot na fantastisch wereldrecord

Karsten Warholm was vooraf de grote favoriet op de 400m horden. Hij scherpte begin juli het wereldrecord op dit nummer nog aan tot 46"70.

In de finale schoot de 25-jarige Noor uitstekend uit de startblokken. De Amerikaan Rai Benjamin bleef wel in de buurt van Warholm, maar hij raakte er niet over in de laatste rechte lijn.

Warholm liep nog wat weg van Benjamin en deed de klok uiteindelijk stoppen na 45"94. Daarmee is hij de eerste man ooit onder de 46 seconden, uiteraard goed voor een fenomenaal wereldrecord.

Warholm was na de race dan ook door het dolle heen. Hij scheurde uit pure vreugde zijn shirt aan flarden.

Benjamin werd tweede in 46"17, een Noord-Amerikaans record, het brons was voor de Braziliaan Dos Santos in 46"72, een Zuid-Amerikaans record.