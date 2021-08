VIDEO: Britse vrouwen vieren WR met val, Duitsers gaan meteen nog sneller

De wielerbaan in Izu is razendsnel. Na het wereldrecord van de Duitse ploegenachtervolgsters gisteren, was het vandaag de beurt aan de Britse vrouwen om de snelste tijd ooit te klokken. Lang konden ze niet genieten van hun WR, want meteen daarna gingen de Duitsers opnieuw sneller: 4'06"159.