Van den Broeck over Sergeant en Frison: "Sentiment speelt minder dan vroeger"

"En misschien hebben ze zelf aangegeven dat het genoeg geweest is?"

"Ik zal zeker niet zeggen dat Sergeant en Frison hun werk niet goed deden, want ik heb nooit problemen met hen gehad."

"Een ploeg moet af en toe verjongen en dan is een frisse wind niet slecht."

"Ik ken de redenen voor hun afscheid niet", zegt de ex-ronderenner. Lotto-Soudal argumenteert dat de beslissing in lijn ligt "met de teamevolutie".

"Of dit een verrassing is? Niet echt, want de voorbije jaren had vooral Marc Sergeant al een andere rol gekregen", reageert Jurgen Van den Broeck, jarenlang het speerpunt in de grote rondes bij de Lotto-ploeg.

De Deense ploegleider Brian Holm, ancien bij Deceuninck-Quick Step, bewierookt Sergeant en Frison

"Een ploeg is meer een bedrijf geworden"

Marc Sergeant en Herman Frison gaven Lotto(-Soudal) jarenlang een warm en familiaal karakter. Misschien heeft net die eigenschap hen nu genekt?

Jurgen Van den Broeck: "De koers evolueert en het familiale aspect telt minder."

"Een ploeg is, al bekijk ik het vanaf een afstand, meer een bedrijf geworden. Vriendschap telt nog, maar sentiment speelt toch minder dan vroeger."

"Het is toch deels een business geworden. Het gaat over geld en imago. Er was al geschoven met de renners, er waren al personeelswissels en ook sponsor Soudal stopt volgend jaar."

Zien we Sergeant en Frison, die Lotto lijken te ademen, dan nog elders terug in het peloton? "Ik weet niet of ze nog echt zullen zoeken naar een nieuwe werkgever."

"Het is ook niet evident om op die leeftijd nog bij een team binnen te geraken. Veel teams verjongen en alles wordt wetenschappelijk benaderd. Dan kom je moeilijker aan de bak."

"Na mijn actieve carrière overwoog ik zelf ook om als trainer aan de slag te gaan, maar als je die achtergrond niet echt hebt, dan hol je achter de feiten aan. Teams investeren meer in mensen met zo'n wetenschappelijk profiel."