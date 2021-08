Van Alphen is onder de indruk van Warholm: "In 13 passen? Dat kan bijna niemand"

Tot voor de Spelen in Tokio was Kevin Young de wereldrecordhouder op de 400m horden. Vandaag staat hij niet eens meer in de top 3. Een bijzonder sterke Karsten Warholm won gisteren goud in een wereldrecord. Ook de andere twee op het podium doken onder de tijd van Young. Ex-olympiër Hans Van Alphen is onder de indruk van die prestaties.