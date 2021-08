Uitkijken naar Nafi Thiam, Belgian Cats en Georgische beer op woensdag

Op woensdag haalt de Belgische delegatie enkele grote kanonnen boven. Nafi Thiam begint aan haar zevenkamp en de Belgian Cats gaan de strijd aan met Japan in hun kwartfinale. Wie ook met hun spierballen zullen rollen, zijn een Georgische kolos en Britse bokser met politieke ambities. Dit zijn de ones to watch op dag 12 van de Spelen.

Manon De Roey brengt de dag op gang. De Belgische zet haar beste beentje voor in de eerste ronde van het olympische golftoernooi. Vanaf 2 uur gaat ze op zoek naar de laagst mogelijke score. De atleten in het Olympisch Stadion beginnen aan de meerkamp. Om 2 uur wil Thomas Van Der Plaetsen zich tonen op de tienkamp. De nummer 8 van de Spelen in Rio wil in Japan minstens even goed doen. Wie zevenkamp zegt, denkt spontaan aan onze nationale trots: Nafi Thiam. Zij gaat resoluut voor goud. Samen met landgenote Noor Vidts begint ze aan haar olympisch avontuur om 2.35 uur. Elise Vanderelst sluit de Belgische atletiekdag af met haar halve finale op de 1.500 meter. Vanderelst wist zich nipt te plaatsen. Kan ze verrassen en naar een finaleplek lopen? U ziet het vanaf 12.10 uur.

Als duo stonden Hermien Peters en Lize Broekx in de halve finale van de 500m kajak. Individueel willen ze die prestatie evenaren. Peters gaat van start om 3.40 uur, vanaf 4.05 uur smijt Broekx zich volledig. Een eventuele halve finale volgt een uurtje later, om 5.05 uur. Dé partij om naar uit te kijken op woensdag: België vs. Japan. De Belgian Cats willen revanche nemen voor de verloren oefenwedstrijd een week voor de start van de Spelen. Nemen ze de scalp van de Japanse vrouwen en stoten ze door naar de halve finales? Afspraak om 10.20 uur. Onze landgenoten hebben een knappe kwalificatiesessie achter de rug in de jumping. Zowel Niels Bruynseels, Jerome Guéry en Gregory Wathelet wist zich te plaatsen voor de finale. Die springen ze morgen - uiteraard met hun paarden - om 12 uur.

Georgische kolos wil opnieuw goud

Lasja Talachadze wordt beschouwd als de grootste gewichtheffer bij de superzwaargewichten - de categorie +109kg - aller tijden. De 27-jarige Georgiër heeft dan ook een palmares om u tegen te zeggen. "Hoe indrukwekkend kan dat palmares zijn?", denkt u vast. Talachadze is sinds 2016 onafgebroken Europees kampioen geworden, schreef al vier wereldtitels achter zijn naam én is de huidige olympische kampioen. Een poging om zijn titel te verlengen, waagt de krachtpatser om 12.50 uur.

The sky is the limit voor Sky Brown

Sky Brown is op 13-jarige leeftijd al een grote ster in het skateboarden. De Britse versierde een sponsorcontract met Nike en verscheen al op de Britse versie van Dancing With The Stars. Dat heeft ze te danken aan haar flitsende kunstjes. Morgen om 5.30 uur mag ze haar talent delen met de wereld in de park-finale bij de vrouwen. Blaast Brown de concurrentie weg?

Bokser en binnenkort... burgemeester?

Ben Whittaker dendert door het olympische bokstoernooi bij de "light heavyweights", de klasse van 75 tot 81 kg. De Brit plaatste zich voor de finale en leeft naar eigen zeggen in een droom. Een droom die duidelijk naar meer smaakt. De 24-jarige bokser wil een gouden medaille, gouden kettingen en... burgemeester worden van Wolverhampton. Of hij zijn eerste ambitie kan waarmaken, ziet u morgen vanaf 8.35 uur. Dan bokst Whittaker de finale tegen de Cubaan Arlen Lopez.

Bol vs. de Amerikanen

De 400m horden bij de mannen leverde een wereldrecord op. Ook bij de vrouwen wordt een enorm snelle race verwacht. De Nederlandse Femke Bol wil er alles aan doen om goud mee te graaien in de discipline. Dan moet ze wel afrekenen met - voornamelijk - de concurrentie uit de Verenigde Staten. Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad azen ook op de olympische titel. Wie het haalt, ziet u om 3.30 uur.

Filippo Ganna tegen Deense stoomtrein