Titelverdediger Brazilië naar finale na penalty's tegen Mexico

Mexico tegen Brazilië in de halve finale van het voetbal was een heruitgave van de finale op de Spelen in Londen in 2012. Toen stuntte Mexico door met 2-1 te winnen van Brazilië.

Vier jaar later nam Brazilië in eigen land wraak door de olympische finale te winnen van Duitsland. In Rio wonnen de Brazilianen na strafschoppen in de strijd om het goud.

In Tokio gaan de Brazilianen op zoek naar een tweede olympische titel op rij. De Brazilianen kwamen ongeslagen uit de groepsfase en versloegen Egypte met het kleinste verschil op weg naar de halve finale.

De titelverdediger en topfavoriet voor het goud begon dan ook het best aan de wedstrijd. Iets na het halfuur leek Brazilië een strafschop te krijgen, maar de VAR draaide de beslissing van de scheidsrechter terug.

In de tweede helft noteren we nog een kopbal op de paal van de Braziliaan Richarlison (Everton). Maar na 90 minuten stond het nog altijd 0-0. Brazilië was duidelijk de beter ploeg.

Ook in de verlengingen viel er geen doelpunt en dus ging het richting strafschoppen. Mexico begon dramatisch en miste zijn twee eerste strafschoppen.

Brazilië daarentegen bleef foutloos en Reinier (Dortmund) zette de beslissende penalty om. 4-1 voor Brazilië dat zich zo plaatst voor de finale.