"That's all, folks": einde van het gouden tijdperk Gasol bij Spanje

Dat de broers Gasol er na de Olympische Spelen mee stoppen bij de Spaanse nationale ploeg is geen grote verrassing. Pau Gasol heeft al 41 lentes op de teller, zijn jongere broer Marc is 36 jaar jong.

Samen doorzwommen ze heel wat watertjes met Spanje. Pau werd met zijn land 3x Europees kampioen en 1x wereldkampioen. Op zijn olympisch palmares staan twee zilveren en één bronzen medaille. Marc Gasol telt onder meer 2 wereldtitels, 2 Europese titels en twee zilveren medailles op de Spelen.

Na de nederlaag tegen de VS in de kwartfinales in Tokio kondigden beide broers hun afscheid aan van de nationale ploeg. "Ik ben heel tevreden over alles wat ik meegemaakt hebt met het team. Het is jammer dat we vandaag verliezen, maar ons succes wordt niet afgemeten aan de laatste wedstrijd, wel aan de voorbije 20 jaar", aldus Pau Gasol.

Pau Gasol, een van de beste Europeanen aller tijden en tweevoudig NBA-kampioen met de LA Lakers, keerde dit jaar terug op het parket bij FC Barcelona. Of zijn carrière er nu definitief op zit, wil de 41-jarige Spanjaard nog niet kwijt. "Het was mijn laatste match voor Spanje. Of het ook de laatste match van mijn carrière was, zullen we nog zien", klinkt het.

"Het is tijd voor de jeugd en dan moeten de oudjes plaats maken", kondigde ook jongere broer Marc zijn afscheid van de nationale ploeg aan. Hij gaat wel nog zeker door in de NBA, waar hij nog een contract heeft bij de LA Lakers.