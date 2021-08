Team USA blijft in de running voor nieuwe olympische basketbaltitel

In Peking en Londen won de VS telkens van Spanje in de finale, in Rio was dat het geval in de halve finales. Ook nu weer keken de twee basketbalgrootmachten mekaar in de ogen op de Spelen.

De Amerikanen waren niet van plan het al te spannend te maken in de tweede kwartfinale van het toernooi. Halverwege het eerste kwart was de voorsprong al zeven punten.

Maar Spanje vocht terug. Meer zelfs: na negen minuten spelen in het tweede kwart was de achterstand van de VS plots 10 punten. Niets lukte voor de Amerikanen, bij de Spanjaarden net het omgekeerde.

De NBA-sterren panikeerden niet en hingen de bordjes vlak voor de rust helemaal gelijk na een dunk van Zach LaVine: 43-43.

Na de pauze was de Amerikaanse machine wel vertrokken. Dankzij drie driepunters van topschutter Kevin Durant, en tussendoor eentje van Devin Booker, ging het plots snel. De kloof was in geen tijd 15 punten voor de VS en weg was de zege voor Spanje.

Ricky Rubio deed er nog alles aan om zijn team terug in de wedstrijd te brengen, maar zijn 38 punten volstonden niet. Hij was de enige Spaanse basisspeler op niveau, aan de overkant raakten vijf spelers in de dubbele cijfers, met Durant als topschutter (29 punten). Eindstand: 95-81.

De VS ontmoet in de volgende ronde de winnaar van het duel tussen Argentinië en Australië.