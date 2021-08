Sjachtar Donetsk: op zoek naar eerherstel, met coach die lof kreeg van Guardiola

Een confrontatie tussen twee vicekampioenen is het duel tussen Sjachtar Donetsk en Racing Genk in de 3e voorronde van de Champions League. En net daar wringt het schoentje voor de Oekraïners. Na vier opeenvolgende titels, moest de club vorig seizoen dulden dat grote rivaal Dinamo Kiev de titel greep.

Onaanvaardbaar voor het ambitieuze Sjachtar en dus werd een nieuwe coach aan boord gehesen en voor bijna 50 miljoen euro aan transfers gedaan. Zo werd spits Lassina Traoré (foto) voor 10 miljoen euro gekocht bij Ajax en flankspeler Pedrinho voor 18 miljoen bij Benfica. Ter vergelijking: een jaar eerder gaf Sjachtjar 0 euro uit aan inkomende transfers.

De nieuwe coach is niet zo maar iemand. Sjachtar stuntte door de Italiaan Roberto De Zerbi (42) weg te kapen bij Sassuolo, waarmee hij vorig seizoen 8e werd in de Serie A. Het was vooral het voetbal waarmee Sassuolo het de topclubs bijzonder lastig maakte in de strijd om de Europese plaatsen, dat indruk maakte.

De Zerbi drukte een stempel van aantrakkelijk, dominant en verzorgd voetbal op Sassuolo. Locatelli, Berardi en Raspadori ontwikkelden zich zo goed dat ze mee naar het EK mochten en er Europees kampioen werden met Italië. Ook Pep Guardiola gaf het Sassuolo van De Zerbi al complimenten.