Red Lion Stockbroekx mist Spelen na val: "Hoofdletsel kon mijn einde geweest zijn"

"Waar moet ik beginnen...", reageert Stockbroekx op de beelden. "Ik werd wakker in het ziekenhuis en vroeg me af waarom ik daar lag. Mijn hoofd stond op ontploffen en de dokters hadden schrik dat ik een hersenbloeding had."

In de halve finales van de play-offs maakte Emmanuel Stockbroekx een lelijke val. Het leverde een beeld op dat bij elke hockeyfan op het netvlies gebrand stond.

"De afspraak was dat als ik goed speelde in de play-offs, ik een kans maakte om mee te gaan. De deur was niet helemaal toe. Toen viel ik op mijn hoofd en speelde ik alle hoop op de Spelen kwijt."

"Mijn verhaal begon eigenlijk al wat vroeger, op stage in Spanje", deelt Stockbroekx. "Ik was op alle fronten aan het ontploffen. Vooral mentaal. Toen heb ik besloten een break te nemen en nam ik een sportpsychologe onder de arm."

"Het kon voor mij afgelopen zijn. Ik kon ook verlamd zijn, want mijn nek was ernstig beschadigd. Gelukkig had ik maar een hersenvliesbloeding waardoor de schade beperkt bleef."



"Mijn vader - die nog geen wedstrijd miste in mijn carrière - ging met tranen in de ogen naar huis, zonder dat hij wist of zijn zoon überhaupt nog leefde", zegt de Red Lion.





"Het is een straf verhaal", pikt Karl Vannieuwkerke in. Toch valt het de presentator op dat Stockbroekx er fysiek erg goed uitziet. "Ik vind dat je drie maand later al heel ver staat."



"Ik ben opnieuw beginnen trainen", reageert de hockeyspeler. "Dat was nodig, want ik stond fysiek erg strak. Om dan van alles naar niets te gaan, is niet goed voor je lichaam."