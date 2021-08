Pauwels Sauzen-Bingoal geeft 3 jonge veldrijders een kans bij de hoofdmacht

Een Italiaan uit een wielerdynastie

Over ongeveer 40 dagen begint het nieuwe veldritseizoen. Pauwels Sauzen-Bingoal zal het seizoen aanvatten met 3 nieuwe talenten van 17 jaar.

De Italiaan Lorenzo Masciarelli zal misschien wel een belletje doen rinkelen, was hij is de jongste telg uit een wielerdynastie. Grootvader Palmiro Masciarelli won in de jaren 80 etappes in de Giro en de Vuelta. Papa Simone was jaren prof bij onder meer Acqua e Sapone en Vini Caldirola.



"Lorenzo werd ons meer dan 4 jaar geleden getipt. We lieten hem uit Italië overkomen voor de Superprestigecross in Gavere, waar hij meteen indruk maakte. Sindsdien rijdt hij voor ons opleidingsteam", zegt teammanager Jurgen Mettepenningen.



"Als eerstejaarsjunior werd hij afgeremd door mycoplasma, maar vorig jaar bevestigde Masciarelli zijn talent met winst in Beringen en een 2e plaats in de WB-manche in Tabor. Hij is een echte allrounder."