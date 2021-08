Opvallend: Sloveens kajakduo kapseist net voor de meet en mist zo finale

Lize Broekx en Hermien Peters wisten zich niet te plaatsen voor de finale van de K2 500m sprint. Zij finishten als vijfde in hun halve finale. Wie die finish niet haalde, zij het dan in die andere halve finale, was het Sloveense kajakduo Anja Osterman/Spela Ponomarenko.



Het Sloveense duo leek zich bij de eerste vier van hun halve finale te voegen tot het noodlot toesloeg. Osterman en Ponomarenko verloren de controle over hun kajak en kapseisden enkele meters voor de finish. Weg finale voor de Slovenen, die straks nog wel in de B-finale aan de start staan.