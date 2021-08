Op zoek naar de kiem van het succes van de Belgian Cats: "In Slovenië is het begonnen"

Morgen spelen de Belgian Cats hun kwartfinale op de Olympische Spelen tegen gastland Japan. In die kwartfinales is België "Klein Duimpje" tussen de grootmachten. Een uniek verhaal dat jaren geleden begon.



In 2007 greep België op het EK naast een van de tickets voor het olympische kwalificatietoernooi. Ann Wauters, topschutter op dat EK, lijkt haar olympische droom te moeten opbergen en duwt de pauzeknop in bij de nationale ploeg.



Een jonge Sofie Hendrickx is een van de nieuwe krachten. "Ik was op reis toen Koen Umans (toen en nu nog de general manager, red) me belde om te vragen of ik wou meedoen. Spelen met Wambé, De Mondt, Deyaert en Boonen, dat was toch iets."



Maar veel successen maakt Hendrickx niet mee. "Het was een beetje zoeken voor iedereen. Er was weinig stabiliteit in de omkadering, ik heb in totaal 6 bondscoaches gehad. Het was een beetje een komen en gaan en zo was het moeilijk om iets op te bouwen."