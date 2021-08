Nederlaag tegen Australië is zwanenzang voor Argentijnse legende Luis Scola

Met Australië en Argentinië stonden twee halvefinalisten van het WK 2019 tegenover elkaar. Dankzij een sterke Patty Mills, goed voor 18 punten, trokken de Australiërs aan het langste eind. Een 25-0-tussenspurt in de 2e helft betekende de doodsteek voor Argentinië.

De wedstrijdbal was wel voor de Argentijn Luis Scola, die op zijn 41e aan zijn 5e Olympische Spelen toe was. Scola zei het niet met zoveel woorden, maar de emotionele taferelen na het verlies maakten wel duidelijk dat het zijn laatste wedstrijd was voor zijn land.

Scola is een van de beste Argentijnse basketballers aller tijden en maakte deel uit van het team dat in 2004 goud won op de Olympische Spelen in Athene. In 2008 pakte hij olympisch brons en er liggen ook twee zilveren WK-medailles in zijn prijzenkast. "Het is mooi geweest", zei hij na afloop.

Winnaar Australië mag het nu opnemen tegen Team USA met als inzet een plaats in de finale. In de voorbereiding op de Spelen klopten de Australiërs de VS nog in een oefenpot, al waren de Amerikanen toen nog niet op volle sterkte.