Marc Willems over record Warholm: "Heel straf, maar niet strafste prestatie ooit"

De Noor Karsten Warholm eindigde de ochtendsessie atletiek met een knal. Op de 400 meter horden scherpte hij zijn eigen wereldrecord nog wat aan tot 45"94.

"Het vorige record van Kevin Young in Barcelona was 46"78. Zijn record hield 29 jaar stand. Dat was dus al een heel straf record. Tot Warholm dat record afsnoepte begin juli met een tijd van 46"70", zegt atletiekcommentator Marc Willems.

Diezelfde Warholm loopt nu in Tokio nog eens 76 honderdsten sneller. "Dat is een gigantische verpulvering van een oud en sterk wereldrecord. Dat is gewoon fenomenaal."

Willems maakt er wel een kanttekening bij. "De piste in de Tokio is snel en die nieuwe spikes geven gewoon een voordeel. Daar kunnen we niet omheen. De technologische evolutie speelt voor een aantal honderdsten mee."