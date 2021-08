Kajakker Peters (K1) finisht als 2e in B-finale en doet zo plekje beter dan in Rio

Onze landgenoot finishte uiteindelijk ook op die vijfde plek in 3'26"773 en mag zo een kruis maken over zijn finaleambities.

Een top 4-plek halen en zo de finale bereiken: de opdracht voor Artuur Peters was even simpel als moeilijk. Peters wou beter doen dan zijn elfde plek in Rio en ging daarom ook snel van start. Dat tempo kon Peters niet aanhouden en na goed 500m werd duidelijk dat een finale een bijzonder moeilijke opdracht ging worden. Peters bleef nagenoeg heel de wedstrijd op plek vijf en beet zijn tanden stuk op de Chinees Zhang.

B-finale voor Artuur Peters: "Net zoals in Rio"

Peters grijpt naast de overwinning in de B-finale

Beter doen dan in Rio. Dat was de ambitie van Artuur Peters bij aanvang van de Spelen. Na het mislopen van de A-finale daarstraks, moest Peters dus eerste of tweede worden in de B-finale om beter te doen dan zijn elfde plek in Rio.

Net als in de kwartfinale startte Peters niet verschroeiend, maar na 250m was al duidelijk dat onze landgenoot gebrand was op een goede prestatie na de teleurstelling in de halve finales.

Peters nestelde zich op kop en leek op weg naar winst in de B-finale, tot de Italiaan Burgo zich nog in de slotmeters nog voorbij onze landgenoot peddelde.

Een tiende plek dus voor onze landgenoot. Daarmee doet de 24-jarige Peters een plekje beter dan in Rio.