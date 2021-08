Kajakker Artuur Peters (K1) finisht vijfde en mag zo kruis maken over finale

Een top 4 plek halen en zo de finale bereiken. De opdracht voor Artuur Peters was even simpel als moeilijk. Peters wou beter doen dan zijn elf plek in Rio en ging daarom ook snel van start.



Dat tempo kon Peters niet aanhouden en na goed 500m werd duidelijk dat een finale een bijzonder moeilijk opdracht ging worden. Peters vaarde nagenoeg heel de wedstrijd op plek vijf en beet zijn tanden stuk op de Chinees Zhang.

Peters finishte uiteindelijk ook op die vijfde plek in 3'26"773 en moet zo een kruis maken over zijn finaleambities. Straks komt Peters om 5.12u nog wel in actie in de B-finale.