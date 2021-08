Kajakduo Peters/Broekx wint B-finale en doet zo plekje beter dan broer Artuur

Net als broer Artuur is Hermien Peters, samen met haar kajakpartner Lize Broekx, er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale in de K2 500m sprint. Broekx en Peters finishten vijfde in de halve finales. In de B-finale trok het duo wel aan het langste eind. Dankzij die overwinning worden de twee negende.