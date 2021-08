Het zit in de familie: kajakker Artuur Peters supportert voor zijn zus Hermien

Artuur Peters supporterde voor zijn zus:

"Denk dat Parijs mijn Spelen zullen worden"

"Ik denk dat mijn start net iets beter was. Ik was mee met de rest en kon in het middenveld mee gaan. Jammer genoeg heb ik op het einde verloren van een Italiaan. Maar hij is heel sterk. Ik ben op mijn waarde geklopt."

"Laten zien dat we mentaal sterk zijn"

Hermien Peters en Lize Broekx waren wel tevreden na hun B-finale. "Het is heel spijtig dat we net die A-finale missen. Dat we niet konden meedoen voor de medailles. Maar een 9e plaats op de Spelen is zeker niet slecht. Ik denk dat we daar wel tevreden mee mogen zijn", vertelde Hermien Peters.

"Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we die finale niet gehaald hebben. Dat was wel een opdoffer, maar we hebben ons snel herpakt. We hebben laten zien dat we mentaal sterk zijn", vulde Lize Broekx nog aan.