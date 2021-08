Het Moment van Karl: "Een ode aan collega Maarten Vangramberen"

"Mijn moment van de dag is een kleine ode aan een collega", steekt Karl zijn liefde voor Maarten niet onder stoelen of banken.

"Het is soms niet makkelijk werken op zo'n Olympische Spelen. Er zijn heel veel journalisten die allemaal hetzelfde willen. Dat heb je ook op een atletiekpiste", legt de presentator uit.

"Je staat in een mixed zone waar de atleten voorbij komen. Er staan 40 of 50 televisiestations en de grote landen krijgen altijd een voordeel tegenover de kleinere landen."

"Dat is wat ons betreft niet anders", gaat Karl verder. "We zijn een klein landje, dus moeten we vaak heel lang wachten. Dat is ook wat er gebeurde na het fabelachtige wereldrecord van Karsten Warholm."

"Natuurlijk wou iedereen de Noor interviewen en dus stond Maarten Vangramberen ook in de rij te wachten. Hij probeerde de aandacht te trekken en als je die dan hebt, moet je de juiste vragen stellen."

"Dat is wat Maarten vandaag gedaan heeft. 2 vragen, waar ook 2 keer een goed antwoord op kwam. Heel goed gedaan Maarten", was Vannieuwkerke lovend.