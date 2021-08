Eddy Demarez: "Als de Red Lions geen goud halen, is hun toernooi mislukt"

Na ietwat moeizame wedstrijden tegen Groot-Britannië en Spanje hebben de Red Lions hun beste hockey weer teruggevonden. Al deden de Indiërs onze hockeymannen toch even zweten na een 0-1-voorsprong voor België. De Indiërs reageerden erg efficiënt op dat openingsdoelpunt. "Ze komen in de cirkel, ze krijgen een corner en ze scoren", herbeleeft commentator Eddy Demarez de openingsminuten. "Maar naarmate de wedstrijd langer duurde, zag je ze ook wegzakken. En toen ze op achterstand kwamen, was mentaal de veer gebroken."

Net als tegen de Spanjaarden moesten de Red Lions opnieuw een achterstand goedmaken. Maar van stress was er deze keer geen sprake. "De stress was er wel tegen Spanje, dat hebben ze ook toegegeven. Dat zag je ook. Toen dachten ze: "We mogen hier niet falen. Als we nu verliezen, hebben we zeker geen medaille." "Vandaag hebben we dat niet gezien. Ook toen ze achterkwamen zag je geen stress. Ze weten dat er nog een tweede helft aankomt, dat India fysiek minder is. Ze wisten dat er wel mogelijkheden zouden komen."

"Hockey kan niet zonder India, India is hockey"

Geen finale dus voor de Indiërs, die bij momenten goed hockey op de mat brachten. "Ze zijn duidelijk beter geworden de voorbije jaren", weet Demarez. "Het is nog een vrij jonge ploeg. De jongste van het toernooi. In principe gaan ze nog beter worden." "Hopelijk mag de Australische coach Graham Reid nu blijven, zodat er meer structuur komt. Dan kunnen ze de komende jaren wel echt meedoen voor finales. Voor het hockey zou dat een geweldig goede zaak zijn. Het geld komt uit India." "De voorzitter van India is wel zo corrupt als de pest. Hij is nu ook weer herverkozen. Het is niet toevallig dat drie van de laatste vier WK's in India plaatsvonden, het volgende is ook in India. India is hockey. Zonder India is er geen hockey."



Hendrickx to the rescue

Nog even terug naar de Lions. Alexander Hendrickx kroonde zich met 3 doelpunten opnieuw tot man van de match. De teller staat momenteel op 14 goals: 12 strafcorners en 2 strafballen. "Hij is ijskoud", merkt cocommentator Manu Leroy op. "Tegen Spanje maakte hij al het verschil. Vandaag deed hij dat opnieuw. Hij is zo rustig. Dat is zo'n kracht..." "Als ploeg weet je dat je bij het aanvallen in de cirkel een voetje moet zoeken. Je weet dat Alexander er toch een paar gaat maken. Dat is zo'n rust in de ploeg, omdat je weet dat Alexander Hendrickx het wel zal oplossen." "Zo is Argentinië vijf jaar geleden olympisch kampioen geworden", merkt Demarez op. "Die gingen niet naar de cirkel om een kans uit te spelen. Nee, die zochten een voetje om een corner te versieren. Wij kunnen ook veldgoals maken. Maar als je zo'n wapen hebt, gebruik het dan."

"Als ze zilver pakken, zullen ze huilen van verdriet"

Donderdag staan de Lions voor de belangrijkste wedstrijd uit hun carrière. Tegen Australië of Duitsland zal er gestreden worden om die felbegeerde gouden medaille. "Als ze zilver pakken, zullen ze huilen van verdriet", denkt Demarez. "Als ze geen goud halen, is hun toernooi mislukt. Dat is tegenwoordig de standaard van de Lions." "Dat stralen ze ook uit", merkt Leroy op. "Ze hebben een heel goede doelman, de beste speler van de wereld centraal achterin en hebben met Alexander Hendrickx die de corners met de ogen dicht maakt. In elke lijn hebben ze wereldtoppers en ze hebben ook heel veel ervaring. Ze weten dat ze alle wapens hebben." Duitsland of Australië, tegen wie hebben de Belgen het meeste kans op goud? "Duitsland kennen ze en hebben ze al een aantal keer geklopt", zegt Demarez. Fysiek zijn België en Australië de beste landen, maar ook tegen de Australiërs kunnen we zeker winnen. Voor de concentratie is het ook goed dat het Duitsland of Australië is. Onderschatting zal er zeker niet zijn."