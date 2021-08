Duitse Mihambo vliegt naar het goud na spannende verspringfinale

De verspringfinale bij de vrouwen loste de verwachtingen niet echt in. Geen enkele vrouw leek verder dan 7 meter te springen, tot de Duitse Malaika Mihambo daar bij haar laatste poging net wel in slaagde.

Met 7,00m ging ze over de Amerikaanse Brittney Reese en de Nigeriaanse Ese Brume die tot dan de leiding deelden met 6,97m.

Reese en Brume kregen elk nog een poging om beter te doen dan Mihambo, maar allebei faalden ze.

Voor de 27-jarige Mihambo is het de derde grote titel in het verspringen. Ze werd in 2018 al Europees kampioene, een jaar later pakte ze de wereldtitel.