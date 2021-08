De dodelijke strafcorner van Alexander Hendrickx: "Beste sleper ter wereld"

"Het is altijd een momentopname en je moet het elke keer opnieuw bewijzen, maar op dit ogenblik is Alexander zeker de beste sleper ter wereld."

"Bij de jeugd had je al de zekerheid dat hij er altijd wel één of twee zou binnenrammen. Nu is hij ook nog enorm precies geworden. Hij koppelt kracht aan precisie en de tegenstanders weten gewoon niet wat ze moeten doen."

"Een penaltycorner slepen is heel technisch en zo moeilijk. In de jeugd gebeurt het vaak dat bepaalde spelers daar aanleg voor hebben. Bij Alexander is dat er al van jongsaf ingekomen en hij heeft daar ook enorm op getraind."

Alexander Hendrickx is de ster van de Red Lions op de Olympische Spelen met 14 goals, waarvan 12 op strafcorner. "Hij staat fantastisch te spelen, het is ongelooflijk. Hij is heer en meester", stelt ook Emmanuel Stockbroekx vast.

Bekijk hieronder een compilatie van de strafcorners van Hendrickx

"Het wordt goud, 100 procent zeker"

Donderdag kan Alexander Hendrickx die status nog eens in de verf zetten in de finale tegen Australië, dat Duitsland klopte in de halve finales. "De Australiërs durven aan te vallen. Dat zit in hun DNA. Ze willen echt strijden", weet Emmanuel Stockbroeckx.

"Ik vond het goed nieuws dat de finale tegen Australië is. Als sporter heb je niks liever dan goud halen met strijd. Het wordt een spektakel. We kennen Australië ook door en door. Hockey is een vrij kleine wereld. Alle teams weten wel van elkaar wat ze kunnen."

"Of het goud wordt? Daar ben ik 100 procent zeker van. Dat wist ik al toen we in Rio op het podium stonden met zilver. Het gaat ons echt niet gebeuren dat wij donderdag niet winnen."

"Als het moet, halen de Red Lions altijd een soort diepere kracht in zich naar boven, waarbij ze bereid zijn om elke tegenstander die ze tegenkomen te vermorzelen. Als je dat hebt als ploeg ben je een stukje onoverwinnelijk."