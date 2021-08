Brons voor Biles voelt aan als overwinning, 16-jarige pakt goud op de balk

Alle ogen en camera's waren in het Ariake Gymnastics Center uiteraard gericht op Simone Biles. Na het zilver in de teamfinale zegde de 24-jarige Amerikaanse met mentale problemen af voor nagenoeg alle finales. Behalve de balk dan. Kon ze daar dan toch met het goud aan de haal gaan?

Ze turnde alvast een bijna vlekkeloze oefening, maar haar moeilijkheid lag lager dan normaal. Dat vertaalde zich ook in de cijfers: 14.000 was het verdict. Na haar afsprong viel er wel een enorme last van haar schouders. De zucht van opluchting was tot in Amerika te horen.