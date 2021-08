Belgian Cats klaar voor kwartfinale tegen Japan: "Ze hebben de beste shooters ter wereld"

"De kwartfinale was ons eerste doel", aldus Antonia Delaere. "Het is heel positief dat we in de 1e pot zaten voor de loting. Nu treffen we Japan, dat wordt 50-50. Het is zeker haalbaar, maar het zal ook wel moeilijk zijn."

"Als we winnen gaan we door naar de halve finale en dan is er veel mogelijk. Als we verliezen, zitten we de volgende dag op het vliegtuig. Na die loting zag je iedereen wel glunderen. Iedereen is klaar om die wedstrijd te spelen."