Asensio schiet Spanje diep in verlengingen voorbij Japan in halve finale

Zowel Spanje als Japan kroop door het oog van de naald in de kwartfinale. Spanje klopte Ivoorkust pas in de verlengingen (5-2) en Japan had tegen Nieuw-Zeeland zelfs penalty's nodig.

De Spanjaarden gingen tegen de Japanners op zoek naar een nieuwe finale op de Spelen. Hun laatste dateerde al van 2000 in Sydney waar ze in de strijd om het goud verloren van Kameroen.

In de eerste helft kreeg de Spaanse spits Rafa Mir de beste kans om de score te openen. Merino legde de bal goed af, maar Mir schoot recht op de doelman. Spanje was de betere ploeg, maar maakte zijn kansen niet af.

Aan het begin van de tweede helft kende de scheidsrechter een penalty toe na een fout van de Japanner Yoshida op Merino. Maar dat was buiten de VAR gerekend. Geen geel voor Yoshida en geen penalty voor Spanje.

Na 90 minuten stond het nog steeds 0-0 op het scorebord. Tijd voor verlengingen dus.

Japan bracht Antwerp-speler Koji Miyoshi in, maar ook hij kon het tij niet keren voor de Japanners. Langs de andere kant viel het doelpunt uiteindelijk wel. In minuut 115 vond Marco Asensio toch een gaatje in de Japanse verdediging. Met een mooie krul legde hij de bal in de verste hoek.

Zaterdag neemt Spanje het om 13.30 uur op tegen regerend olympisch kampioen Brazilië. Japan mag zich opmaken voor de kleine finale tegen Mexico voor het brons.