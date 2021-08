Anderlecht huurt Bayern-spits Zirkzee: "Er was meteen een klik"

In de eerste twee matchen van de Jupiler Pro League werd al snel duidelijk dat Anderlecht scorend vermogen mist. Raman, Verschaeren en Amuzu zijn geen afwerkers pur sang, Thelin is al langer verguisd in de hoofdstad.

Maar Anderlecht lijkt een oplossing te hebben gevonden voor zijn spitsenprobleem: Joshua Zirkzee. De Nederlandse aanvaller van 1,93 meter wordt gehuurd van Bayern München.

Zirkzee werd in 2017 weggeplukt uit de jeugdopleiding van Feyenoord als mogelijke opvolger van Robert Lewandowski. In de jeugdreeksen scoorde hij aan de lopende band, maar in de hoofdmacht van de Rekordmeister kon hij geen potten breken.

Afgelopen seizoen werd Zirkzee uitgeleend aan Parma in de Serie A, maar daar bleef hij steken op 0 goals in 4 matchen voor hij uitviel met een zware knieblessure. Parma, dat zakte uit de Italiaanse hoogste klasse, lichtte de aankoopoptie niet.

Bij Anderlecht hoopt Zirkzee zijn carrière opnieuw te lanceren. In de kern van Vincent Kompany moet hij het vertrek van smaakmaker Lukas Nmecha opvangen.