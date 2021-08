Aardbeving in Japan bereikt olympisch dorp: "Ons bed wiebelde heen en weer"

Al vroeg deze ochtend (rond middernacht bij ons) werd er een aardbeving in Tokio gemeld. Met een kracht van 6.0 op de schaal van Richter was die ook voelbaar tot in het olympische dorp.

Bert Sterckx is voor Sporza op de Olympische Spelen en vertelde dat de aardbeving inderdaad tot in Tokio was geraakt. "We slapen op de 9e verdieping en voelden ons bed heen en weer wiebelen", zegt Sterckx.