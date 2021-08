3 WRs én goud voor Duitsland, Nederlanders heersen op de teamsprint

Een klasse te sterk was Duitsland in de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Gisteren begon het Duitse viertal al meteen met een WR aan de ploegenachtervolging in een tijd van 4'07"307.

Dat wereldrecord hield niet lang stand. Vandaag werd Groot-Brittannië door de VS tot het uiterste gedreven in hun duel. De eindtijd 4'06"748 is meer dan een halve seconde sneller dan de Duitsers gisteren.

Maar de Duitse vrouwen antwoordden niet veel later met de pedalen en gingen nog sneller dan de Britse vrouwen een paar minuten eerder. 4'06"159 is nu de snelste tijd ooit.

In de finale namen beide landen het tegen elkaar op. Duitsland (met Brausse, Brennauer, Klein en Kroeger) was het snelste weg en nam al gauw een seconde voorsprong op de Britse vrouwen. Die voorsprong diepten de Duitsers nog wat verder uit op weg naar goud.

In een toptijd van 4'04"249 verbeterde Duitsland nog maar eens hun wereldrecord op de piste in de ploegenachtervolging met 2 seconden. In totaal reden de Duitse vrouwen drie wereldrecords aan flarden in de ploegenachtervolging in Tokio.

Het brons in de ploegenachtervolging bij de vrouwen gaat naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse vrouwen kenden weinig problemen met Canada en zetten hun beste tijd van het toernooi neer op weg naar brons.