3 op 3 voor België in jumping: Bruynseels, Guery en Wathelet naar finale

In de kwalificaties van de jumping was Niels Bruynseels de eerste Belg die dinsdag in actie kwam. Op Delux van T&L kwam Bruynseels na 86"67 binnen na een foutloos parcours, waarmee hij zich verzekerde van een ticket voor de finale.

Even later schaarde ook Grégory Wathelet zich bij de finalisten. Op de gretige Nevados S reed hij met 85"20 de 7e tijd in de kwalificaties.

Jérôme Guery maakte op Quel Homme de Hus het Belgische succes compleet. Met 86"10 was hij de nummer 11 in de kwalificaties.

Er sneuvelden dinsdag ook enkele grote namen. Onder meer de Zwitser Steve Guerdat, de olympische kampioen van 2012, slaagde er niet in om foutloos te springen. Hem zien we woensdag niet meer terug in de finale.