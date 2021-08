Zelfs een val kan indrukwekkende Hassan niet van de reekszege houden

Hassan doet in Tokio een gooi naar een unieke hattrick. De Nederlandse langeafstandsloopster wil maar liefst drie keer goud: op de 1.500m, de 5.000m en de 10.000m. Dat zou erg straf zijn!

Vandaag kwam ze voor het eerst in actie op de 1.500m, normaal gezien haar minste afstand. In haar reeks leek het in de slotronde volledig mis te gaan.

Hassan struikelde bij het ingaan van de laatste 400m over de atlete uit Kenia. Ze viel op haar rechterheup, krabbelde snel opnieuw recht en zette de achtervolging in. Na een indrukwekkende versnelling kwam ze toch nog als eerste over de finish, al uitlopend. Haar tijd: 4'05"17.