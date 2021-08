VIDEO: Stuur van baanwielrenner breekt op volle snelheid plots af

Alexander Porter reed in de Izu Velodrome in de vierde positie van de Australische sneltrein. Er hing geen vuiltje aan de lucht, maar na enkele tellen kletste Porter tegen de grond.

Het bleek om mechanische pech te gaan. Op volle snelheid brak het stuur van Porter gewoon zomaar af. Door het incident kregen de AustraIiërs een herkansing in hun kwalificaties. Uiteindelijk klokten ze de 5e tijd in 3'48".448 en liet een gehavende Porter zijn tranen de vrije loop.

"Zoiets heb ik nog nooit gezien", kon Australische commentator Scott McGrory zijn ogen nauwelijks geloven.

De snelste tijd was voor Denemarken. Zij gaan met een olympisch record van 3'45"014 als eerste de reeksen "head to head" van morgen in. Woensdag staan de wedstrijden om goud, zilver en brons op het programma.