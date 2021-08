Van bijna verlamd naar goud in Tokio: Laura Collett olympisch kampioen in team eventing

Samen met Tom McEwen en Oliver Townend nam de 31-jarige Laura Collett vandaag deel aan de olympische finale in het team eventing. Een ongelooflijke prestatie, zeker als je weet dat dat de Britse ruiter 8 jaar geleden nog in coma lag na een zware val.

Na een doodsmak in een crosscountrywedstrijd in Hampshire belandde Laura Collett in 2013 in een coma. Het verdict: een doorboorde long, gescheurde lever, gebroken schouder en twee gebroken ribben.

De Britse verloor ook het zicht in haar ene oog, maar vocht terug. Na een lange revalidatie vierde de vrouwelijke ruiter al na 7 weken haar comeback. Een herstel dat niemand ooit voor mogelijk had gehouden.

Vandaag, bijna 8 jaar later, bezorgden Collett en haar teamgenoten Groot-Brittannië voor het eerst sinds München 1972 olympisch goud. De ultieme beloning voor een indrukwekkend staaltje doorzettingsvermogen.