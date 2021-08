Transferitis? "Harry Kane daagt niet op voor medische tests bij Tottenham"

Na de verloren EK-finale met Engeland kreeg Harry Kane 3 weken vakantie van Tottenham.

De topschutter van Tottenham moest zich vandaag melden bij zijn Londense club. Maar volgens de Engelse media was er geen spoor van Kane bij de medische tests.



Kane heeft z'n zinnen gezet op een vertrek. Maar Tottenham stelde de voorbije weken alles in het werk om de aanvaller, die nog een contract van 3 jaar heeft, te behouden.



Manchester City zou de spits graag willen aan boord halen, al hangt daar een bijzonder stevig prijskaartje aan vast. Kanes marktwaarde bedraagt momenteel zo'n 120 miljoen euro.



Datzelfde City is op 15 augustus trouwens de eerste tegenstander van Tottenham in de Premier League. In welk shirt zullen we Kane dan zien?