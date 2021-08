Toestelfinales: Carey heeft haar goud beet, China boven aan de ringen

Ringen (m): Chinezen verwijzen Petrounias naar bronzen plek

De andere gymnasten kwamen daar niet meer in de buurt, maar het was nog wachten op titelverdediger Petrounias. Hij turnde in zijn vlotte stijl, maar zette een pas bij zijn afsprong. Met 15.200 moest hij vrede nemen met brons.

Vloer (v): Jade Carey heeft beet, ex aequo voor het brons

Ook de vloerfinale bij de vrouwen was om van te smullen. Jade Carey kwam als tweede in actie en de Amerikaanse springveer stelde niet teleur. Ook op de sprong ging ze voor goud, maar die finale ging de mist in. Hier zette ze geen pas verkeerd. Haar oefening bevat weinig choreografie maar door de hoge moeilijkheidsgraad kreeg ze toch 14.366 van de jury.

Zo lag de lat meteen hoog. Melnikova zette een knappe oefening neer en kreeg 14.166. Dat werd ook de exacte score van de Japanse Mai Murikami. Met net dezelfde scores in uitvoering en moeilijkheid kregen ze allebei een bronzen medaille. Voor Japan is dat de eerste medaille in artistieke gymnastiek sinds de vorige Spelen in Tokio in 1964.

En het zilver? Dat ging niet naar de Braziliaanse Andrade. Zij had haar immense sprongkracht niet helemaal onder controle. De medaille ging naar Vanessa Ferrari. De Italiaanse bracht een fantastische oefening op de mat en op haar 30e pakt ze zo op haar 4e Spelen haar eerste medaille.